Trailer voor tweede helft van The Ranch S1 • 01-10-2016

Netflix splitst de seizoenen van hun eigen series zo nu en dan op in twee delen en dat geldt ook voor The Ranch. Bekijk de trailer voor de volgende lading afleveringen.

Voor The Ranch herenigde Netflix twee acteurs die jarenlang samen te zien waren in That 70’s Show ; Ashton Kutcher en Danny Masterson geven in de komische dramaserie gestalte aan de broers Colt en Rooster. Colt is een getalenteerde rugbyspeler die terugkeert naar zijn ouderlijk huis in Colorado, waar hij door aan de slag te gaan op de veehouderij het respect van zijn knorrige vader Beau (Sam Elliott) probeert te verdienen. De serie heeft bijrollen voor Debra Winger ( Terms of Endearment ) en Elisha Cuthbert ( 24 ). Vooral Elliott en Winger kregen bij de release goede kritieken voor hun acteerwerk. The Ranch werd bedacht door Don Reo en Jim Patterson. Reo werkt al eerder met Kutcher aan de laatste paar seizoenen van de sitcom Two and a Half Men.

The Ranch gaat op 7 oktober weer verder bij de streamingdienst. Het eerste seizoen zal worden afgesloten met opnieuw 10 afleveringen. De show debuteerde in april bij Netflix en deed het direct zo goed, dat men dezelfde maand besloot om de serie te verzekeren van een tweede seizoen, bestaande uit wederom 20 afleveringen.