Trailer voor StartUp met Martin Freeman • 29-07-2016

Ook Sony timmert de laatste tijd hard aan de weg met originele content voor hun eigen streamingdienst Crackle. Hun nieuwste wapenfeit is de aankomende misdaadserie StartUp. Bekijk onder meer Martin Freeman ( Sherlock ) en Adam Brody ( The O.C. ) in de eerste trailer.

De serie speelt zich af in het zonnige Miami, waar drie totaal verschillende criminelen er alles aan doen om hun prille bedrijf – dat draait om een nieuw soort digitale valuta – tot een succes te maken. En dat roept weerstand op van zowel de politie als de onderwereld. De drie ondernemers worden gespeeld door Brody, Edi Gathegi – binnenkort naast Famke Janssen in de spin-off van The Blacklist – en Otmara Marrero. Freeman speelt een corrupte FBI-agent en ook Jurassic Park -acteur Wayne Knight (de aartsvijand van Jerry Seinfeld) heeft een bijrol.

StartUp werd bedacht door Ben Ketai, die eerder al de tv-serie Chosen maakte voor de streamingdienst van Sony. Het eerste seizoen bestaat uit 10 afleveringen met elk een speelduur van 60 minuten. StartUp zal op 6 september van dit jaar debuteren op Crackle.