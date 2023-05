Trailer voor nieuwe Prison Break-revival • Nieuws • 25-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Prison Break was jarenlang een hit op Fox en nu steeds meer gestopte shows terugkeren voor nog een miniserie – Fox deed het zelf al met The X-Files en binnenkort gebeurt het met bijvoorbeeld Gilmore Girls – mag er een weer een ontsnapping op touw gezet worden. Bekijk de trailer voor de nieuwe reeks afleveringen van Prison Break.

In de revival krijgen Lincoln (Dominic Purcell) en Sara (Sarah Wayne Callies) aanwijzingen dat Michael (Wentworth Miller) de gebeurtenissen in de laatste aflevering van de serie misschien wel heeft overleefd. Hij blijkt uiteindelijk vast te zitten in een gevangenis in Marokko. En dus herenigen Lincoln en Sara met een aantal ex-gevangenen, om de oceaan over te steken en Michael uit zijn benarde situatie te bevrijden. Zo duiken Sucre (Amaury Nolasco), T-Bag (Robert Knepper) and C-Note (Rockmond Dunbar) allemaal opnieuw op in de miniserie.

Alleen over een eventuele terugkeer van William Fichtner als Alexander Mahone is nog niets bekend. Achter de schermen is Paul Scheuring – de bedenker van het originele Prison Break – weer actief als showrunner. De serie bestaat uit negen nieuwe afleveringen, die ergens begin 2017 uitgezonden zullen worden. Onder de nieuwe trailer kun je ook nog kijken naar een eerste clipje, waarin Michael Scofield de hulp van een andere gevangene inschakelt.