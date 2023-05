Tracy Oliver pent serie The First Wives Club

Tracy Oliver (Girls Trip) mag een serie gebaseerd op The First Wives Club op papier zetten.

In de originele film sloegen Diane Keaton ( The Young Pope ), Goldie Hawn (Snatched) en Bette Midler (Ruthless People) de handen ineen om wraak te nemen op hun ex-mannen. De tv-versie van Paramount Network speelt zich net als de film af in New York, maar volgens Oliver zal de cast deze keer wat meer diversiteit krijgen. De scenariste schreef onlangs de onverwachte komediehit Girls Trip in samenwerking met Kenya Barris ( Black-ish ). Daarmee werd ze de eerste Afro-Amerikaanse vrouw met een schrijfcredit voor een film die meer dan 100 miljoen dollar opbracht aan de Amerikaanse box office. Oliver schreef tevens de derde Barbershop-film met Barris en werkte met Issa Rae aan de populaire webserie The Misadventures of Awkward Black Girl, dat inmiddels op HBO te zien is als Insecure