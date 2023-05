Tracks: The Shins, David Bowie en Ed Sheeran • Muziek • 11-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet u deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: The Shins, David Bowie en Ed Sheeran.

The Shins - Name for you

De indieband The Shins is na vijf jaar terug met nieuwe single ‘Name for you’, afkomstig van het aankomende album Heartworms , dat op 10 maart verschijnt. De formatie rond zanger James Mercer brak ooit door dankzij de film Garden State , waarin single ‘New slang’ prominent gebruikt werd.

David Bowie - No plan

Op de dag dat David Bowie zeventig zou zijn geworden, verscheen No plan , een EP met nummers die de zanger schreef voor de musical Lazarus. De vier nummers, waaronder ‘No plan’ waren de laatste tracks die Bowie opnam voor zijn overlijden.

Ed Sheeran - Castle on the hill

Na een jaar radiostilte vuurt singer-songwriter Ed Sheeran niet één, maar twee singles af. Op de powerballad ‘Castle on the hill’ haalt de Brit vocaal behoorlijk uit. Andere single ‘Shape of you’ gaat weer meer richting de hiphop. De nummers zijn een voorproefje van nieuw album ÷ (Divide).