Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Sufjan Stevens, The War On Drugs en Joe Grushecky & Bruce Springsteen.

Sufjan Stevens - Mercury

Singer-songwriter Sufjan Stevens slaat de handen ineen met onder anderen klassiek componist Nico Muhly en Bryce Dessner (gitarist van The National) op het aankomende album Planetarium. Na ‘Saturn’ is ‘Mercury’ het tweede prachtige voorproefje van de plaat die op 9 juni uitkomt.

The War On Drugs - Thinking of a place

Een ambitieuze, elf minuten durende nieuwe track van The War On Drugs. De indieband rond songwriter Adam Granduciel brak in 2014 definitief door met het album Lost In The Dream (met onder andere de hit ‘Under the pressure’), en werkt nu naar verluidt aan een nieuwe plaat.

Joe Grushecky & Bruce Springsteen - That’s what makes us great

‘I never put my faith in a conman and his crooks.’ Bruce Springsteen maakt, samen met de Amerikaanse zanger Joe Grushecky weer een stevig anti-Trump statement in ‘That’s what makes us great’. Grushecky schreef het nummer in januari, toen Trump zijn intrede in het Witte Huis nam.