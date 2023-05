Tracks: Noel Gallagher, Belle and Sebastian en Grace Vanderwaal • Muziek • 11-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie opvallendste releases. Deze week: Noel Gallagher’s High Flying Birds, Belle and Sebastian en Grace Vanderwaal.

Noel Gallagher’s High Flying Birds - Holy mountain

Een paar dagen nadat broerlief Liam Gallagher zijn solodebuut As You Were aflevert, komt Noel met nieuwe single ‘Holy mountain’. Opvallend is hoe het nummer leunt op blazers en toetsen in plaats van gitaren, zoals we van de Oasis-man gewend zijn. Het nummer is afkomstig van Who Built the Moon?, het derde High Flying Birds-album, dat op 24 november verschijnt.

Belle and Sebastian - I’ll be your pilot

Nieuw werk van onze folklievelingen Belle and Sebastian. De Schotse band heeft drie EP’s aangekondigd, waarvan de eerste op 8 december uitkomt. De andere twee verschijnen in januari en februari. Het zoete ‘I’ll be your pilot’ is de eerste single van het project, dat de titel How To Solve Our Human Problems heeft gekregen.

Grace Vanderwaal - Escape my mind

Ze is pas dertien jaar, deze singer-songwriter. Een jaar geleden won Grace Vanderwaal (een kind van een Amerikaanse moeder en een Nederlandse vader) de finale van America’s Got Talent. Inmiddels maakt de jonge zangeres, die zichzelf begeleidt op de ukelele, zich op voor de release van debuutalbum Just the Beginning op 3 november.