Tracks: The National, Mogwai en Lana Del Rey

Muziek • 17-05-2017

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: The National, Mogwai en Lana Del Rey.

The National - The system only dreams in total darkness

In één klap drie nieuwtjes van de mannen van The National: een nieuwe single, een nieuw album en een optreden in Amsterdam. ‘The system only dreams in total darkness’ is het eerste nummer van nieuw album Sleep Well, Beast, dat op 8 september uitkomt. Daarnaast staat The National staat op 25 oktober in Afas Live.

Mogwai - Coolverine

De experimentele Schotse rockers van Mogwai (jawel, vernoemd naar de beesten in Gremlins) zijn terug met hun eerste nieuwe werk in drie jaar tijd. De sfeervolle instrumentale track is het eerste voorproefje van Every Country’s Sun, het nieuwe album dat op 1 september uitkomt.

Lana Del Rey - Coachella - Woodstock in my mind

Zangeres Lana Del Rey was voor de verandering eens als een bezoeker in plaats van een artiest op een festival, waar ze overvallen werd door inspiratie. Nadat ze het Amerikaanse festival Coachella bezocht, waar ze onder andere Father John Misty zag optreden, deelde de muzikante het nieuwe nummer.