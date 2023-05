Tracks: The National, Arcade Fire en Liam Gallagher • Muziek • 05-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: The National, Arcade Fire en Liam Gallagher.

The National - Guilty party

Elektronische geluiden openen de nieuwe single ‘Guilty party’, voordat het nummer de elementen toevoegt die we van The National gewend zijn. De diepe zang van frontman Matt Berninger, de niet-al-te-vrolijke tekst: het geeft weer hoge verwachtingen voor aankomend album Sleep Well Beast, dat op 8 september uitkomt.

Arcade Fire - Signs of life

Het nummer dat Arcade Fire onlangs al op Best Kept Secret speelde, is nu ook op single uitgebracht. Na ‘Everything now’ (het titelnummer van het aankomende album van de Canadezen) is ‘Signs of life’ wederom een uptempo, luchtig klinkend nummer. Everything Now verschijnt op 28 juli.

Liam Gallagher - Chinatown

Na de rockende single ‘Wall of glass’ doet Liam Gallagher het rustiger aan op ‘Chinatown’. De voormalige frontman van Oasis brengt zijn solodebuut As You Were op 6 oktober uit. En daarmee lijkt hij ook in de hitlijsten te gaan strijden met zijn broer en vroegere bandlid Noel, die dit najaar het derde album van zijn High Flying Birds uitbrengt.