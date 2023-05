Tracks: Jake Bugg, Prophets of Rage en White Kite • Muziek • 09-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie opvallendste releases. Deze week: Jake Bugg, Prophets of Rage en White Kite.

Jake Bugg - How soon the dawn

Hij is nog maar 23, de Engelse Jake Bugg. En toch brengt de singer-songwriter op 1 september alweer zijn vierde plaat uit. ‘How soon the dawn’ is de eerste single van het album, dat Hearts That Strain gaat heten. Op het nummer wordt Bugg bijgestaan door Dan Auerbach van The Black Keys, die gitaar speelt.

Prophets of Rage - Radical eyes

Tijdens het optreden van Prophets of Rage op Pinkpop speelde Tom Morello op een gitaar met de woorden ‘Fuck Trump’ op de achterkant. En aan nieuwe single ‘Radical eyes’ te horen, hebben de muzikanten nog genoeg redenen om boos te zijn. Het nummer is afkomstig van het naamloze debuutalbum van de band, die bestaat uit leden van Rage Against the Machine, Public Enemy en Cypress Hill.

White Kite - Past life

‘Past life’ is pas de derde single van White Kite, maar de Britse band laat al een funky en gelikt geluid horen. De band bestaat pas een jaar, maar met optredens op het Latitude Festival en in het voorprogramma van Villagers timmeren de heren hard aan de weg.