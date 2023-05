Tracks: The Horrors, Depeche Mode en Gengahr • Muziek • 27-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: The Horrors, Depeche Mode en Gengahr.

The Horrors - Something to remember me by

Een week na de release van V, het vijfde album van The Horrors, komt de Britse band met het nieuwe nummer ‘Something to remember me by’. Op de single combineert de groep wederom een rockgeluid met elektronica. Let op: de clip is niet voor tere zieltjes.

Depeche Mode - Heroes

Afgelopen week vierde Heroes, het legendarische album van David Bowie, zijn veertigste verjaardag. Als eerbetoon brengt Depeche Mode een cover van de enorme hit van de Britse zanger. De band staat op 13 januari in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Gengahr - Carrion

Het Britse Gengahr maakte rond de release van debuutalbum A Dream Outside in 2015 al indruk met optredens op Eurosonic en London Calling. Nu is er de nieuwe single ‘Carrion’, waarop de bijzondere stem van Felix Bushe weer de hoofdrol opeist. De track is afkomstig van het aankomende tweede album van Gengahr. Het is nog niet bekend wanneer de plaat uitkomt.