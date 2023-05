Tracks: HAIM, Phoenix en PJ Harvey • Muziek • 03-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: HAIM, Phoenix en PJ Harvey.

HAIM - Right now

De drie zussen van HAIM laten het eerste werk horen van de aankomende tweede plaat Something To Tell You. De clip van het timide nummer is geregisseerd door Paul Thomas Anderson, bekend van films als There Will Be Blood, The Master en Magnolia. Het tweede album van HAIM verschijnt op 7 juli.

Phoenix - J-boy

Een opgewekt liedje van de Franse indieband Phoenix. De band lijkt het, na het onstuimige album Bankrupt! uit 2013 op het aankomende Ti Amo iets rustiger aan te doen. De verwachting is dat zanger Thomas Mars op 9 juni vooral de liefde voor zijn vrouw, filmregisseur Sofia Coppola, zal bezingen.

PJ Harvey - I’ll be waiting

Polly Jean Harvey duikt weer ouderwets de duisternis in in haar nieuwe track ‘I’ll be waiting’. Vanuit het perspectief van een kind zingt ze over wraak op iedereen. Harvey bracht het nummer als dubbele A-single met ‘A dog called money’. Het is de eerste nieuwe muziek sinds het album The Hope Six Demolition Project van vorig jaar.