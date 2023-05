Tracks: Foo Fighters, Tune-Yards en Arcade Hearts • Muziek • 25-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie meest opvallende releases. Deze week: Foo Fighters, Tune-Yards en Arcade Hearts.

Foo Fighters - Soldier

Een maand na de release van het album Concrete and Gold zijn Foo Fighters alweer terug met nieuw werk. Dave Grohl en co. brengen ‘Soldier’ uit als onderdeel van het compilatiealbum 7-inches for Planned Parenthood, waarmee geld ingezameld wordt voor gezondheidszorg voor zwangere vrouwen in Amerika.

Tune-Yards - Look at your hands

Een extreem catchy nieuwe track van Tune-Yards, ter ere van de aankondiging van nieuw album I Can Feel You Creep Into My Private Life. Naast dat nieuws, maakte zanger Merrill Garbus ook bekend dat Tune-Yards nu officieel een duo is. Nate Brenner, die bij optredens altijd al meespeelde, is nu een erkend deel van de band. Het nieuwe album verschijnt op 19 januari.

Arcade Hearts - Running

Na de release van vorige single ‘Honey’ noemden we Arcade Hearts al veelbelovend, en die staat nog steeds met de nieuwe track ‘Running’. De jonge Britse band (het is pas single nummer vier) laat indierock en disco op een knappe manier samensmelten. Kom maar op met die debuutplaat!

