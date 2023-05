Tracks: The Big Moon, Dornik en JP Cooper • Muziek • 27-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie opvallendste releases. Deze week: The Big Moon, Dornik en JP Cooper.

The Big Moon - Pull the other one

Nieuwe aanstekelijke indierock van The Big Moon. Het Britse viertal bracht in april debuutalbum Love in the 4th Dimension uit. ‘Pull the other one’ is de nieuwste single, die afkomstig is van die goed ontvangen eerste plaat.

Dornik - God knows

In 2015 bracht de Britse zanger Dornik zijn debuutplaat uit. Het naamloze album kreeg goede recensies, maar een echte doorbraak bleef uit. Twee jaar later brengt hij zijn eerste nieuwe solosingle uit, het sensuele ‘God knows’. De R&B-zanger is al regelmatig vergeleken met Anderson .Paak en Frank Ocean.

JP Cooper - She’s on my mind

Het zou zomaar een liedje uit de catalogus van Ed Sheeran kunnen zijn, de nieuwe single van JP Cooper. ‘She’s on my mind’ is even catchy als een ‘Shape of you’, terwijl de Britse zanger met zijn ietwat rasperige stem toch nog echt een eigen geluid heeft. Het nummer is afkomstig van Raised Under Grey Skies, het tweede album van JP Cooper, dat op 22 september uitkomt.