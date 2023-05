Tracks: Belle & Sebastian, Fink en Ringo Starr • Muziek • 02-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Welke nieuwe nummers moet je deze week gehoord hebben? De Lagarde tipt de drie opvallendste releases. Deze week: Belle & Sebastian, Fink en Ringo Starr.

Belle & Sebastian - We were beautiful

Anderhalf jaar na de release van het album Girls in Peacetime Want to Dance is Belle & Sebastian terug met ‘We were beautiful’. We weten dat de Schotse folkband bezig is aan zijn tiende album, maar details zijn nog niet bekend. Belle & Sebastian staat op 1 september in TivoliVredenburg in Utrecht.

Fink - Cracks appear

De Britse singer-songwriter (en voormalig DJ) Fin Greenall heeft deze week zijn zesde album aangekondigd. Resurgam verschijnt op 15 september en ‘Cracks appear’ is de eerste single. Met de track keert Fink weer terug naar zijn bekende rustige geluid, nadat hij eerder dit jaar een uitstapje richting de blues maakte met Fink’s Sunday Night Blues Club.

Ringo Starr - We’re on the road again

Hoog bezoek in de studio tijdens de opnames van Give More Love, het aankomende album van Ringo Starr. Op de stevige single ‘We’re on the road again’ wordt de drummer bijgestaan door Paul McCartney. Het is de eerste keer sinds 2010 dat de voormalige Beatles samenwerkten.