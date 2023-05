Tour de Pharmacy kreeg eerste teaser van HBO • Nieuws • 20-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Andy Samberg (Brooklyn Nine Nine) neemt de wielersport op de hak in Tour de Pharmacy van HBO.

De film is een spirituele opvolger van 7 Days in Hell, een mockumentary waarin Samberg een ellenlange tenniswedstrijd speelde tegen Kit ‘Jon Snow’ Harington. Dit keer worden de dopingschandalen uit de wielersport door de mangel gehaald. Samberg speelt één van de wielrenners en verder zijn er rollen voor onder anderen Orlando Bloom (Troy), Daveed Diggs (Hamilton), John Cena (Trainwreck), Dolph Lundgren (Rocky IV), Freddie Highmore (Bates Motel), Julia Ormond (First Knight) en Mike Tyson (The Hangover). Op het einde van de teaser maakt zelfs Lance Armstrong zichzelf nog even belachelijk. Net als 7 Days in Hell is ook Tour de Pharmacy weer volledig geschoten in de stijl van een documentaire.

Tour de Pharmacy werd geschreven door Murray Miller (King of the Hill, Girls ) en Jake Szymanski (Saturday Night Live) regisseert. De film is op 8 juli te zien bij HBO.