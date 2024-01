Totally Completely Fine: tragikomische serie gaat in première bij Canvas

De Australische serie Totally Completely Fine (2023) is vanaf zondag 4 februari te zien op Canvas. De tragikomische tv-reeks volgt de zelfdestructieve Vivian (Thomasin McKenzie uit Jojo Rabbit), die na de dood van haar opa diens op een klif gelegen landgoed erft. De plek blijkt blijkt heel erg populair onder mensen die zelfmoord willen plegen en Vivian ontdekt dat haar grootvader door de jaren heen talloze levens heeft gered door deze mensen op andere gedachten te brengen. Nadat ze zelf een suïcidale bruid (Contessa Treffone) weet te redden, neemt ze deze taak van hem over. De serie werd bedacht door Gretel Vella (The Great), die het merendeel van de afleveringen schreef. De zesdelige reeks is afkomstig van de Australische streamingdienst Stan.