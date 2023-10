Tore: Zweedse coming-of-age-serie van Netflix met acteur uit Quicksand

Acteur William Spetz (Quicksand) bedacht de serie over een twintiger die zich na een tragedie onderdompelt in een wereld van drank, drugs en seks.

Netflix debuteert deze maand een nieuwe komische dramaserie uit Zweden getiteld Tore. De reeks draait om de 27-jarige Tore, die er alles aan doet om zijn verdriet te onderdrukken nadat de meest belangrijke persoon in zijn leven wordt doodgereden door een vuilniswagen. Overdag blijft hij op zijn werk voor de begrafenisonderneming van zijn vader doen alsof er niets aan de hand is, terwijl hij flirt met de nieuwe bloemist Erik. ’s Nachts experimenteert hij voor het eerst met drank, drugs en seks en gaat er een hele nieuwe wereld voor hem open, waardoor zijn beste vriend Linn en zijn werkcollega’s zich steeds meer zorgen maken. Tore wordt gespeeld door William Spetz, die onder meer bekend is van zijn rol als Samir in de Netflix-serie Quicksand. Spetz is ook de bedenker en schrijver van de zesdelige reeks.