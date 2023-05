Tony Almeida is terug in trailer voor 24: Legacy • Nieuws • 12-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Corey Hawkins neemt het stokje over van Kiefer Sutherland in 24: Legacy. De serie gaat op 5 februari van start op Fox.

Hoewel Jack Bauer (vooralsnog) ontbreekt in de doorstart, speelt 24: Legacy zich wel af in dezelfde wereld als de originele serie. De nieuwe trailer laat alvast een van de connecties met het verleden zien. Carlos Bernard is namelijk al even te zien als Tony Almeida, een personage dat voor het laatst te zien was in het zevende seizoen van de serie. In Legacy geeft Hawkins (Straight Outta Compton) gestalte aan soldaat Eric Carter. Na een op het eerste gezicht geslaagde missie in het Midden-Oosten, merkt hij na zijn thuiskomst dat de terroristen hem nog steeds op de hielen zitten. En niet alleen voor persoonlijke wraak; ze plannen nieuwe aanslagen op Amerikaans grondgebied. Naast Hawkins zijn ook Jimmy Smits en Miranda Otto te zien. Smits heeft een bijrol als John Donovan, een senator die campagne voert om president te worden. Otto geeft gestalte aan Donovans vrouw, tevens een voormalig directrice van veiligheidsdienst CTU.

Legacy wordt geproduceerd door de mensen achter de originele serie, inclusief Brian Grazer, Stephen Hopkins en Homeland -producent Howard Gordon. Achter de schermen is ook Kiefer Sutherland wederom betrokken als producent.