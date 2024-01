Tokyo Vice: tweede seizoen van misdaadserie heeft datum bij HBO Max

Het tweede seizoen van Tokyo Vice is vanaf donderdag 8 februari te zien op HBO Max: er wordt dan afgetrapt met de eerste twee afleveringen en de resterende acht worden wekelijks toegevoegd. De misdaadserie is losjes gebaseerd op de ervaringen van de Amerikaanse journalist Jake Adelstein (gespeeld door Ansel Elgort), die tijdens zijn verblijf in Japan schreef over de Tokyo Metropolitan Police. Hij werd daarbij begeleid door detective Hiroto Katagiri (Ken Watanabe). Het eerste seizoen eindigde met een cliffhanger en in het tweede seizoen, dat weer werd gefilmd op locatie in Tokio, realiseert Adelstein zich dat zijn leven in groot gevaar is en dat ook zijn naasten niet veilig zijn. Tokyo Vice wordt geproduceerd door onder meer regisseur Michael Mann (Thief, Heat).