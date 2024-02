Tokyo Vice S02E01: grauwe, hardvochtige televisie noir HBO Max , Serie , Recensie • 08-02-2024 • leestijd 2 minuten • 779 keer bekeken • bewaren

© HBO Max

Het tweede deel begint net als het eerste deel met een fascinerende moordzaak die de autoriteiten snel onder het tapijt willen vegen.

In het tweede seizoen van Tokyo Vice wordt journalist Jake Adelstein (Ansel Elgort) door een moordverdachte ‘een losbandige buitenlander zonder fatsoen’ genoemd. De verdachte in kwestie is viceminister Shigematsu (Hajime Inoue). Van hem is een videotape gevonden waarop te zien is hoe hij Polina (Ella Rumpf) toetakelt. Met die tape kan Adelstein een smeuïg verhaal optekenen voor de krant. Maar in gesprek met Shigematsu vraagt de journalist de politicus of hij weet wie Polina naar alle waarschijnlijkheid heeft vermoord. Oftewel: in ruil voor informatie wil Adelstein de viceminister best ietsjes milder omschrijven.

Dat is not done in Japan. Emi (Rinko Kikuchi), Adelsteins superieur, wijst hem erop dat Japanners zo’n geste zien als chantage. Zo’n scène is exemplarisch voor Adelstein, die toch door sommige Japanners als een indringer wordt gezien. Hij kan beter het systeem respecteren, dan het van binnenuit ondermijnen. Ironisch genoeg weet de journalist telkens successen te boeken door juist buiten het boekje te werken. Maar hij krijgt niet genoeg steun, en het artikel over Shigematsu wordt op de dag van de ontdekking alvast verschoven naar de volgende morgen, zodat Adelstein de politicus nog aan de tand kan voelen.

© James Lisle / HBO Max

Wat vervolgens gebeurt laat zich wel raden: de tape en de kopieën die zijn gemaakt verdwijnen op miraculeuze wijze. Het bewijs van de innige band tussen de politiek en de maffia. Adelstein zoekt opnieuw zijn heil bij rechercheur Hiroto Katagiri (Ken Watanabe), maar de yakuza heeft het intussen ook gemunt op de politie. Alles en iedereen is verbonden in Tokyo Vice; zo is de club die Samantha Porter (Rachel Keller) wil openen weer gefinancierd met bloedgeld.

© James Lisle / HBO Max

Ja, het eerste seizoen was niet altijd even boeiend, zeker na de imponerende pilotaflevering die werd geregisseerd door Michael Mann. Maar: de thrillerreeks lijkt zich toch te herpakken en oogt in het tweede deel als een grauwe, hardvochtige televisie noir. Met intriges en complotten. En met een journalist die vooralsnog telkens aan het kortste eind trekt. Maar de aanhouder wint, dat zagen we vorig seizoen al. En Elgort acteert die vastberadenheid op overtuigende wijze.