Tires: serie van komiek Shane Gillis verschijnt in mei op Netflix

De serie Tires van Shane Gillis, John McKeever en Steve Gerben is vanaf donderdag 23 mei te zien op Netflix. De werkplekkomedie volgt de ongekwalificeerde Will (Gerben), die als opvolger van zijn vader diens garage erbovenop probeert te helpen, maar tijdens zijn werk echter constant wordt lastiggevallen door zijn neef en nu ook collega Shane (Gillis). Bijrollen zijn er voor Chris O’Connor, Kilah Fox en Stavros Halkias. McKeever regisseerde de zes afleveringen. Tires begon als een door hem en Gillis op YouTube geplaatste pilot, die Netflix besloot uit te bouwen tot serie. Gillis en McKeever zijn vooral bekend van hun online sketchshow Gilly & Keeves. Gillis werd in 2019 ook aangenomen als castlid bij Saturday Night Live, maar raakte die klus enkele dagen later kwijt toen hij werd gecanceld naar aanleiding van eerdere uitspraken in een podcast. Dit jaar kwam hij echter even terug bij SNL toen hij als gastheer een aflevering mocht presenteren.