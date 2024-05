Tires S01: ook lompe witte automonteurs hebben kleine hartjes

Zeggen dat Will (Steve Gerben) worstelt als kersverse manager van een garagebedrijf is een understatement. Als zoontje van de baas wil niemand naar hem luisteren. Niet geheel onterecht: aan het begin van de serie heeft hij per ongeluk ‘iets’ te veel autobanden ingekocht en staat de garage direct flink in de min.

Tires volgt in de voetsporen van werkplekkomedies zoals het Britse The Office, ook zo’n inkijkje in een industrie die laat zien dat je niet per se competenties nodigt hebt om leidinggevende te worden. Maar in tegenstelling tot David Brent (Ricky Gervais) in The Office, heeft Will wel echt het beste met de zaak en zijn werknemers voor. Zo zit hij vol goedbedoelde maar misplaatste ideeën. Natuurlijk is het nobel om te werken aan een vrouwvriendelijkere omgeving, maar je vrouwelijke clientèle de hele tijd vragen of je ze het niet nog wat comfortabeler kunt maken is wellicht niet de beste aanpak. Zeker wanneer de woorden komen uit de mond van monteur Shane (stand-up-komiek Shane Gillis, die samen met Gerben en John McKeever de serie bedacht), de grootste geilaard van de garage.