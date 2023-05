Timeless na één seizoen van de buis gehaald • Nieuws • 11-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

NBC heeft redelijk onverwacht een einde gemaakt aan Timeless. De finale van het eerste seizoen eindigde nog met een cliffhanger.

Timeless werd bedacht door Erik Kripke (Supernatural) en Shawn Ryan (The Shield). In de serie reist een team bestaande uit een hoogleraar geschiedenis (Abigail Spencer), een soldaat (Matt Lanter) en een wetenschapper (Malcolm Barrett) terug in de tijd. Het drama kreeg prima recensies en leek een ideaal tijdslot (vlak na The Voice) te hebben, maar toch bleven de kijkcijfers achterwege. Uiteindelijk was de beslissing om met Timeless te stoppen dan ook puur een financiële. Kripke en Ryan bedankten hun trouwe schare fans op social media. Volgens Kripke zal men voor het geplande tweede seizoen nog op zoek gaan naar een nieuwe zender, maar is de kans dat dat daadwerkelijk lukt niet bijzonder groot.

Lees onze recensie van de start van Timeless . De dramaserie kwam voor de première nog even in heet water, toen een Spaans productiebedrijf de makers beschuldigde van plagiaat.