Timeless krijgt alsnog een tweede seizoen

Zender NBC komt terug op hun beslissing om te stoppen met Timeless en verzekert de serie alsnog van een tweede seizoen.

In Timeless speelt Goran Visnjic (ER) een crimineel die het prototype van een tijdmachine steelt. Een leraar (Abigail Spencer), een soldaat (Matt Lanter) en een wetenschapper (Malcolm Barrett) proberen te voorkomen dat hij onze geschiedenis verandert. Het eerste seizoen van de show eindigde met een cliffhanger, maar desondanks werd de serie vorige week door NBC stopgezet . Showrunners Eric Kripke (Supernatural) en Shawn Ryan (The Shield) en de acteurs uit de serie, spraken vervolgens hun teleurstelling uit op Twitter en kregen bijval van alle trouwe kijkers, inclusief beroemde fans als William Shatner (Star Trek) en Leslie Jones (Saturday Night Live). NBC besluit nu alsnog tien nieuwe afleveringen van Timeless te bestellen, die ergens in 2018 bij de zender in première moeten gaan.