Time S02E01: menselijk en bloedstollend portret van vrouwengevangenis

Actrices Jodie Whitthaker, Tamara Lawrence en Bella Ramsey schitteren in detailrijke gevangenisreeks.

In het tweede seizoen van de anthologiereeks Time volgt de camera drie vrouwen in een vrouwengevangenis. Orla (Jodie Witthaker uit Broadchurch) heeft gefraudeerd met haar energieaansluiting; Abi (Tamara Lawrence) heeft een moord gepleegd; Kels (Bella Ramsey uit Game of Thrones) is veroordeeld vanwege drugsbezit. De personages gaan allemaal op een andere manier om met hun gevangenschap. Zo maakt Orla zich zorgen over haar kinderen, die nu bij haar alcoholistische moeder worden ondergebracht. Hoelang duurt het voordat jeugdzorg ingrijpt? Whittaker acteert de wanhoop met verve, zoals wanneer Orla smeekt om een telefoontje te mogen plegen.

Time moet het hebben van dat soort kleine, detailrijke scènes. Die maken het verhaal waarachtig, bijna tastbaar. Zoals wanneer Orla een bewaarder ‘schatje’ noemt, en de bewaarder haar er vriendelijk maar gedecideerd op wijst dat ze toch echt niet haar schatje is. De serie heeft in die zin iets menselijks, en ook grote tragediën zijn de mens niet vreemd. Dus tonen showrunners Jimmy McGovern en Helen Black al dat het er in de gevangenis soms naargeestig aan toegaat. Zo wordt Abi gechanteerd: een andere gedetineerde dreigt prijs te geven wie ze heeft vermoord en probeert Abi’s toch al dubieuze reputatie nog verder te bezoedelen.

Kels blijkt op haar beurt zwanger, maar blijft in het geniep drugs gebruiken. Totdat Abi haar erop wijst dat een rechter haar gevangenisstraf misschien wel inkort vanwege haar zwangerschap. Dilemma’s op dilemma's stapelen zich op. In een cast die aan de dramatische uitdagingen uit het script gewaagd is. Time is Britse televisie op een behoorlijk hoog niveau.