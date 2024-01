Time Bomb Y2K: de vrolijke jaren 90 in de opmaat naar de millenniumbug HBO Max , Documentaire , Recensie • 31-12-2023 • leestijd 2 minuten • 157 keer bekeken • bewaren

© HBO

Documentairemakers Marley McDonald en Brian Becker tonen aan de hand van archiefmateriaal de massahysterie en de vreugde eind jaren 90, toen de wereld dankzij een computerprobleem dreigde te vergaan.

Hoe zag het leven eruit toen de wereldbevolking vreesde dat de millenniumbug onze levens zou ruïneren? Was er eind jaren 90, in de opmaat naar dat magische jaar 2000, sprake van massahysterie? Ja en nee, betogen Marley McDonald en Brian Becker in hun bijzonder aandoenlijke, geestige en geslaagde documentaire. Aan de ene kant laat het duo zien hoe men, en de media was daar zeker debet aan, in die periode in de ban raakte van complottheorieën. Buiten kijf stond dat veel klokken van computers niet gebouwd waren om die overschakeling van 1999 (de systemen telden van 1 tot 99, in plaats van tot 1999; een grandioze flater) naar 2000 aan te kunnen.

Er moest dus een en ander gebeuren; een race tegen de klok. En de vrees dat er iets ernstigs stond te gebeuren (historisch gezien was tegen die tijd de hele mensheid zo’n beetje gekoppeld aan computers) was reëel. Maar Time Bomb Y2K is ook een kroniek van een tamelijk vreugdevolle periode. McDonald en Becker gebruiken in hun film uitsluitend archiefbeelden en daarop is een ogenschijnlijk minder complex leven te zien. Alleen al omdat internet op telefoons ontbreekt. Veel Amerikanen filmen nog met videocamera’s en het tijdsgewricht dat ze filmen voelt bij nader inzien als stilte voor de storm – de jaren 2000 voelen toch iets minder euforisch aan.

© HBO

Grappig aan de film is ook de nineties-mode, de gigantische computers die toen nog gemeengoed waren en de muziek. Voor jongere kijkers zal de film misschien bij vlagen aanvoelen als een soort rariteitenkabinet; voor oudere kijkers is Time Bomb Y2K misschien wel een warm bad. Maar voor wie wil weten hoe 1996, 1997, 1998, 1999 en begin 2000 eruitzagen: McDonald en Becker geven in 80 minuten een aardig idee.