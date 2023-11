Till Murder Do Us Part: Soering vs. Haysom S01E01: meestermanipulatoren aan het werk Netflix , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

In boeiende openingsaflevering van vierluik wordt opnieuw de aandacht gevestigd op een eigenaardige moordzaak uit 1985, toen de ouders van de 20-jarige Elizabeth Haysom op brute wijze om het leven werden gebracht.

In maart 1985 worden Derek en Nancy Haysom op brute wijze vermoord in hun woning in het in de Amerikaanse staat Virginia gelegen Bedford County. Hun kelen zijn doorgesneden en ze zijn meerdere malen met een mes gestoken. Ook ontdekken forensisch specialisten dat er merkwaardig symbolen in de huid van de twee slachtoffers zijn gekerfd. Is deze weerzinwekkende daad gepleegd door satanisten? Die vraag komt an sich niet uit de lucht vallen: in 1985 is Satanic Panic springlevend: conservatieve organisaties ageren tegen metalmuziek en andere omarmingen van het macabere. Er zouden ook satanistische sekten met allerlei kwade bedoelingen in het land zijn.

Maar in Till Murder Do Us Part: Soering vs. Haysom zetten de makers al snel uiteen wie de verdachten zijn: Elizabeth Haysom en haar toenmalige partner Jens Soering. Derek en Nancy zijn Elizabeths ouders. Lang verhaal kort: Elizabeth wordt neergezet als een eigenzinnig type dat Jens leert kennen tijdens haar studie. Ze worden verliefd op elkaar, en worden beiden omschreven als zeer intelligent. Nadat bekend wordt dat de politie hen verdenkt, vluchten ze naar het buitenland. Twee jaar later worden ze uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Uiteindelijk bekent Jens de moordenaar te zijn, terwijl Elizabeth toegeeft medeplichtig te zijn.

Jens werkte mee aan de serie, althans aan de eerste aflevering. Daarin zegt hij verrassend genoeg dat Elizabeth de moordenaar was. In die zin worden meteen allerlei vragen opgeworpen: waarom pleegden ze deze daad? En wie zat er daadwerkelijk achter? Die laatste vraag blijkt moeilijk te beantwoorden, aangezien de twee daders zich ontpoppen als meestermanipulatoren. Niettemin staat het buiten kijf dat je met het beantwoorden van de ene vraag de andere misschien ook kan beantwoorden. Het is dus puzzelen geblazen in Till Murder Do Us Part: Soering vs. Haysom.