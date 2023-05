Thunderbirds Are Go s2e1-3: Leuk voor kinderen én fijnproevers • NPO , Recensie • 05-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De perikelen van International Rescue zijn opnieuw vermakelijk.

De oorspronkelijke Thunderbirds-serie werd uitgezonden in het midden van de jaren zestig en bleek lang houdbaar. In de decennia die volgden werden de – in totaal 32 – afleveringen met regelmaat herhaald. Generatie op generatie maakte kennis met de leden van International Rescue, op Tracy Island. Je kon met je vriendjes en vriendinnetjes lekker bakkeleien over wat nu de beste Thunderbird is: 1 of 2? Dat de televisieserie ooit een comeback zou beleven, kwam vorig jaar dan ook niet echt uit de lucht vallen.

Deze revival van Thunderbirds, in de vorm van Thunderbirds Are Go, werd vorig jaar wisselend ontvangen. Fans van het eerste uur stoorden zich aan de (nieuwe) videogame-achtige stijl. Ze misten de marionetten uit het origineel. Tot grote ergernis van deze meerderjarige kijkers werd het uitzendtijdstip – in Engeland – ook nog eens verschoven van de namiddag naar de vroege ochtend. Ondanks de kritiek van deze in nostalgie verzonken kijkers, is er nu (toch) een tweede seizoen. En in april werd al de komst van een derde seizoen bekendgemaakt.

In deze vernieuwde Thunderbirds-reeks valt op dat de makers de verhaallijnen en de dialoog hebben aangepast aan deze tijd. Destijds speelde Thunderbirds zich immers af tegen de achtergrond van de Koude Oorlog: de ruimtevaart stond nog in de kinderschoenen. Nu, vijftig jaar later, worden er reddingsmissies uitgevoerd naar Europa, een van de manen van Jupiter. En er is zelfs een vrouw toegevoegd aan de crew van International Rescue: Kayo (Angel Coulby). De herkenbare melodie in de openingstune is daarentegen wel bewaard gebleven.

Ook de vijf voertuigen spelen weer een rol van betekenis. In de eerste aflevering van het tweede seizoen krijgen de helden een noodoproep, waarop ze op legendarische wijze in hun pakken worden gehesen, en plaatsnemen in hun voertuig: 5, 4, 3, 2, 1, Go. Ze stuiten vervolgens op een grote kwaadwillende boef genaamd The Mechanic (Chris Jarman). Dit groteske figuur wil net als de bad guy uit het vorige seizoen – The Hood (Andres Williams), die is gevangengezet – de wereld domineren. Met op wespen lijkende robots die uit zijn gigantische graafmachine worden gespuwd.

Dit alles is buitengewoon vermakelijk. De aanvankelijke kritiek van de fans is dan ook onbegrijpelijk: Thunderbirds is voor kinderen én liefhebbers. En overigens ook voor fijnproevers: de eerste drie afleveringen van dit tweede seizoen zijn rijk aan popculturele referenties. Er wordt geknipoogd naar futuristische films als Gravity (2013), Iron Man (2008) en Alien (1979). En Steve ‘Crocodile Hunter’ Irwin wordt in de derde aflevering weer tot leven gewekt als het personage Buddy Pendergast (Adam Hills): reisjournalist en avonturier. Thunderbirds (Are Go) is en blijft dan ook ‘Fab’.



Thunderbirds Are Go S2 is vanaf 22 oktober te zien bij ITVHet eerste seizoen is tevens hier te zien bij de NPO