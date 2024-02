Those Who Kill: vierde seizoen start in februari op Canvas

Het vierde seizoen van Those Who Kill gaat 24 februari van start op Canvas: elke zaterdag zie je een dubbele aflevering van de achtdelige reeks. In het vierde seizoen (dat bij de zender te zien is als het derde seizoen - vanwege een afwijkende nummering - en luistert naar de subtitel Lost) maken we opnieuw kennis met profiler Louise Bergstein (Natalie Madueño), die door toedoen van haar vorige moordzaak flink getraumatiseerd is. Ze is echter vastbesloten om haar werk bij de politie voort te zetten: wanneer een echtpaar van middelbare leeftijd op brute wijze vermoord wordt, besluit ze zich op de zaak te storten. Hoofdrechercheur Frederik Havgaard (Simon Sars) heeft een idee wie de dader is, maar Louise denkt daar anders over. De reeks werd geschreven door Ina Bruhn, die ook werkte aan onder meer Occupied.