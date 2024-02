This Is Me... Now: A Love Story: protserige, visuele autobiografie Amazon , Film , Recensie • 16-02-2024 • leestijd 2 minuten • 269 keer bekeken • bewaren

© Prime Video

Jennifer Lopez blikt terug op haar leven in pretentieuze advertorial verkleed als musical.

In deze nieuwe advertorial verkleed als musical reflecteert multitalent Jennifer Lopez op haar leven aan de hand van nummers van haar nieuwe album This Is Me... Now. Grofweg zou je de film kunnen beschouwen als een ster die haar dromen probeert te duiden. Veel scènes spelen zich af in post-apocalyptische werelden, terwijl Lopez in het heden in therapie is bij een psychiater die treffend genoeg wordt gespeeld door rapper Fat Joe. Op zich is die rol zeer toepasselijk: Fat Joe groeide met Lopez op in de New Yorkse wijk The Bronx. En aan het einde van de film brengt Lopez precies in die straten een ode aan Singin' in the Rain (1952).

Eerder is te zien dat de film is gebaseerd op een Puerto Ricaanse mythe, en dat Lopez in een glazen gebouw in een futuristische stad een soort choreografische liefdesaffaire beleeft met een sexy tegenspeler. Ondertussen wordt er door een ensemble, opgesteld langs een soort lopende band, flink gedanst. Vanuit de hemel kijken een soort goden, gespeeld door onder meer Jane Fonda, Post Malone, Sofia Vergara en Trevor Noah toe terwijl ze de gebeurtenissen van commentaar voorzien. Klinkt abstract, en dat is het ook, hoewel This Is Me... Now: A Love Story in esthetisch opzicht weer heel barok is, kitscherig eigenlijk; gekunsteld en over the top.

© Prime Video

Lopez probeert van alles en nog wat, haar hele levensloop, in de film te proppen. Met gezever over astrologie en mijmeringen over ‘in de spiegel kijken’ en ‘liefde sterft nooit, liefde is voor eeuwig’. Je moet ervan houden. Je zou dit alles ook kunnen zien als een aaneenschakeling van platitudes. Overdramatisch gebracht op de wijze waarop we Lopez kennen uit haar videoclips. Groter dan het leven.