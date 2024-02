They Called Him Mostly Harmless: hypnotiserende zoektocht naar identiteit van overleden hiker HBO Max , Documentaire , Recensie • 08-02-2024 • leestijd 2 minuten • 195 keer bekeken • bewaren

Een man die bekendstaat onder de naam ‘Mostly Harmless’ wordt in de zomer van 2018 dood aangetroffen in de Floridiaanse wildernis. Documentairemaker Patricia E. Gillespie laat via een aantal spannende omwegen zien wie deze mysterieuze vreemdeling was.

De titel van deze mysterieuze documentaire is eigenlijk veelzeggend. De persoon om wie deze film draait was ‘grotendeels ongevaarlijk’. Het woord grotendeels heeft hier een belangrijke betekenis: onder zekere omstandigheden zal de man die zichzelf 'grotendeels ongevaarlijk' noemde misschien toch gevaarlijk worden.

Niettemin gaf een Amerikaanse hiker zichzelf deze bijnaam. Daar heeft hij zijn redenen voor, blijkt in They Called Him Mostly Harmless: hij wil niet gevonden worden. In juli 2018 wordt zijn lichaam aangetroffen in de Floridiaanse Everglades. Mostly Harmless wordt in een uitgemergelde toestand gevonden in een gele tent. Wat is er met hem gebeurd? En wie is hij?

Wat van meet af aan duidelijk wordt is dat Mostly Harmless een man was die begon aan de zogeheten Appalachian Trail: een hiketocht die leidt van Maine aan de Amerikaanse oostkust tot aan de Amerikaanse staat Georgia. Het is een grillige tocht, waar je als wandelaar een eeuwigheid over kan doen. Tijdens deze queeste ontmoet Mostly Harmless een keur aan wandelaars; die getuigen verschijnen in de film allemaal voor de camera. Ze hebben het idee dat ze hem hebben leren kennen als een fijne gesprekspartner; een man met een groot hart.

© HBO Max

Als zijn stoffelijk overschot wordt gevonden gaat een deel van hen op zoek naar de waarheid. Wie was deze aardige maar ook wel zwijgzame man? Zodoende zijn er initiatiefnemers die een podcast starten; andere sympathisanten beginnen aan een grootschalig forensisch onderzoek op internet. Uiteindelijk laat documentairemaker Patricia E. Gillespie zien hoe de zoekers tot de ware identiteit van de hiker komen. Dan blijkt de boel toch even iets anders in elkaar te steken.

Maar They Called Him Mostly Harmless draait niet alleen om de zoektocht, maar ook om de menselijkheid die daarmee gepaard gaat. Een soort van blind vertrouwen. De film heeft in die zin ondanks de tragedie ook iets optimistisch in zich.