Wrong Side of the Tracks (Entrevías) S03E01: een keur aan onheilstekens Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 192 keer bekeken • bewaren

Alle personages staan in veelbelovende openingsaflevering in de startblokken voor een potentieel nieuw bloedvergieten.

Aan het begin van het derde seizoen heeft oud-militair Tirso (Jose Coronado) uiteraard nog steeds een bloedhekel aan de drugscriminelen die de straten van het Madrileense Entrevías terroriseren. Hoewel het aanzienlijk rustiger is geworden: de bad guys hebben zich nu gecentreerd rond vier straten. De nieuwe (en corrupte) politiecommandant Romero (Óscar Higares) wil echter in negatieve zin leven in de brouwerij brengen. Dat doet hij door bendeleider Nata (María de Nati) te dwingen het nieuwe buurtcentrum van Tirso’s ex Maica (Natalia Dicenta) te beschieten. Maica heeft namelijk het plan om gangsters te laten re-integreren in de maatschappij.

Ze wil dat oud-gangster Nelson (Felipe Londoño) haar hierbij helpt. Sowieso kan Nelson, wiens vriendin Irene (Nona Soba) zwanger is, wel een baan gebruiken. Maar Tirso, Irene’s grootvader, is zeer ontstemd. Maica liet hem en hun kinderen ooit in de steek en is nu ineens terug met idealistische plannen. Ten eerste kan Tirso haar niet luchten, ten tweede handelt ze in zijn ogen buitengewoon naïef. Alsof de gangsters zich willen laten helpen – hij kent hun hardvochtige mentaliteit maar al te goed. Zodoende staan aan het begin van het seizoen alle personages in de startblokken voor een potentieel nieuw bloedvergieten.

En ook Ezequiel (Luis Zahara) is weer van de partij. Hij is ontwaakt uit z’n coma, en veinst dat hij geheugenverlies heeft. Intussen treft hij voorbereidingen om Nata van de troon te stoten. Terwijl diender Romero vooral bezig is met Nata lijkt hij niet door te hebben wat er zich achter zijn rug afspeelt. Dat kan in verdere afleveringen de nodige consequenties hebben.

Wrong Side of the Tracks probeert zich zonder twijfel te herpakken, na het vorige ietwat mindere seizoen. De makers moeten er vooral voor waken dat ze de afleveringen niet al te melodramatisch maken, met familiegekibbel. En laat Tirso zijn chagrijn behouden; maak van hem geen aaibaar personage. Zolang ze die twee regels in gedachten houden, komt het vast goed.