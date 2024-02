The Vince Staples Show S01E01-02: eigenzinnig absurdisme uit koker van geestige rapper Netflix , Serie , Recensie • 16-02-2024 • leestijd 2 minuten • 147 keer bekeken • bewaren

Staples betoont zich in trefzekere komediereeks met invloeden van Atalanta en Twin Peaks als een prima scenarist en komiek.

Rapper Vince Staples speelt in The Vince Staples Show een gefictionaliseerde versie van zichzelf. De makers (Staples is de hoofdscenarist) omschrijven zijn personage als ‘een beetje beroemd en een beetje rijk’. In de eerste aflevering is te zien dat een beetje bekendheid best vervelend kan zijn. Als Staples in zijn jeep door zijn woonplaats Long Beach, Californië scheurt, wordt hij aangehouden door een agent. De rapper blijkt nog gezocht te worden vanwege een mishandelingszaak. Blijkt nadien een foutje te zijn, maar Staples is er wel aan gewend om af en toe enige tijd achter tralies te vertoeven. Wel vervelend is dat zijn eerste celgenoot hem herkent: hij begint spontaan te zingen, en kan Staples hem niet helpen aan een carrière in de popwereld?

Klinkt logisch, zo'n verzoek, maar als de rapper in een andere cel belandt dan wacht hem hetzelfde tafereel. Iedereen wil wat van hem, iedereen begin te rappen of zingen. En dan is er nog een forse man, aan de andere kant van het cellenblok, die vanwege onverklaarbare redenen van plan is Staples met een zelfgemaakt mes uiteen te rijten. Dat de aflevering uiteindelijk transformeert tot een paranoïde trip lijkt in die zin een logisch gevolg van al die mensen die wat van Staples willen. Ook de politieagenten dragen hieraan bij: ze zijn fan van Staples, en als de rapper een agent wil afkopen, dan verzucht hij: ‘Hé man, misschien moet je stand-up-komedie proberen.'

Ook in de tweede aflevering spelen Staples en zijn team knap met stereotypen. En ook dan ontaardt de boel in Twin Peaks-achtig absurdisme. Zoals wanneer een veel rijkere muziekcollega Staples op potsierlijke maar bloedserieuze wijze adviseert om te investeren in een boerenbedrijf. ‘Ik heb een hoop kippen, die tok, tok, tok, over het erf lopen.’ De tweede aflevering speelt zich af tijdens een bankoverval in een bank waar de clientèle goeddeels bestaat uit witte rijkaards – geen toeval toch dat de bankrovers Staples herkennen? Weer zo’n spel met stereotypen, zonder dat The Vince Staples Show zwaarmoedig wordt.

Eigenzinnig dekt als term beter de lading, afkomstig uit de koker van een artiest die vast ook naar Atlanta en Louie heeft gekeken. The Vince Staples Show is een fijne additie aan de Netflix-catalogus.