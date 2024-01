The Vince Staples Show: rapper krijgt komische serie op Netflix

Rapper Vince Staples speelde hier en daar al een gastrol op televisie (zo was hij te zien in meerdere afleveringen van Abbott Elementary), maar binnenkort vertolkt hij de hoofdrol in zijn eigen serie: The Vince Staples Show is vanaf 15 februari te zien op Netflix. Staples geeft in de serie gestalte aan een fictieve versie van zichzelf - hij is een soort van beroemd maar niet echt, een soort van rijk maar niet echt, en een soort van crimineel maar niet echt? - waarbij we hem volgen tijdens zijn dagelijkse bezigheden. De rapper ontwikkelde de Netflix-serie samen met showrunner Ian Edelman en producent Kenya Barris. Edelman en Barris werkten onlangs nog aan de Netflix-fiIm Entergalactic, de werd gemaakt in samenwerking met rapper Kid Cudi.