The Veil: spionagethriller met Elisabeth Moss verschijnt bij Disney+

De thrillerserie The Veil, die in Amerika momenteel wekelijks te zien is op FX en Hulu, komt naar Nederland: op woensdag 29 mei gaat de reeks hier in première op Disney+. De hoofdrol in het drama is voor Elisabeth Moss, die nu bezig is met het slotseizoen van The Handmaid's Tale en recentelijk ook nog te zien was in Shining Girls. Moss geeft in The Veil gestalte aan de ervaren MI6-agente Imogen Salter, die tijdens een undercover-missie Adilah El Idrissi (Yumna Marwan) te hulp schiet. De twee vrouwen ondernemen vervolgens een gevaarlijke reis van Istanbul naar Parijs, waarbij een complex web van intriges ontstaat: El Idrissi is mogelijk een kopstuk van IS en zou informatie hebben over een aanslag die Salter moet voorkomen. The Veil is afkomstig van Peaky Blinders-bedenker Steven Knight. De eerste drie afleveringen werden geregisseerd door Daina Reid (The Handmaid's Tale) en de laatste drie door Damon Thomas (Killing Eve).