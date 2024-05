The Veil S01E01-03: een vleugje Homeland

In het eerste seizoen van Homeland werd sergeant Nicholas Brody (Damian Lewis), die door Al Qaida werd vastgehouden, na een militaire operatie bevrijd. Meteen rees de vraag: zou Brody een spion kunnen zijn? Scenarist Steven Knight (Locke, 2013) doet in The Veil, een serie die (zie de titel) bijna letterlijk draait om het ontsluieren, iets soortgelijks. MI6-agent Imogen Salter (Elisabeth Moss) wordt naar Syrië gestuurd om daar Adilah El Idrissi (Yumna Marwan) op te pikken. El Idrissi wordt ervan verdacht een prominent IS-leider te zijn met talloze doden op haar geweten. Als vluchtelingen in het kamp waar El Idrissi zit haar van oorlogsmisdaden beschuldigen, schiet Salter haar te hulp.

Wat volgt, in de tweede aflevering, is een soort roadtrip door Turkije waarbij Salter haar superieuren (waaronder de Franse geheime dienst) op de hoogte houdt terwijl ze El Idrissi voorzichtig aan de tand probeert te voelen. Was ze écht een IS-officier? Die vraag hangt als een soort zwaard van Damocles boven de eerste afleveringen. Hoewel Knight vanaf de derde aflevering naarstig een poging doet om meer van Salter en haar mysterieuze verleden prijs te geven. Vanaf dat moment lijkt de serie te kantelen. En Elisabeth Moss is onmiskenbaar zo’n actrice die goed is in het neerzetten van personages die iets wezenlijks te verbergen hebben.