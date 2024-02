The Underdoggs: een akelige overdosis Snoop Dogg

Rapper Snoop Dogg staat niet bekend als een geslaagd acteur. Hij was in het verleden wél vaak te zien in films en televisieseries, maar bijna altijd als zichzelf: de immer scheldende maar ontwapenende hiphopster. Vaak met een joint in zijn handen. Toch besloot filmmaker Charles Stone III Dogg te casten in de hoofdrol in The Underdoggs. Dat blijkt van meet af aan een verkeerde beslissing. De rapper kan eigenlijk niet meer dan zichzelf spelen, en dan is 90 minuten iets te veel van het goede. Dogg doet het gewoon leuker in cameo’s, zie bijvoorbeeld zijn geestige optreden in Trailer Park Boys (in 2016).