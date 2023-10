The Undeclared War: Britse thrillerserie start in november op Canvas

De Britse thrillerserie The Undeclared War (2022) is binnenkort te zien op de Belgische televisie: de zesdelige miniserie gaat zaterdag 18 november van start op Canvas. The Undeclared War speelt zich af in de nabije toekomst (het jaar 2024) en volgt een team van analisten bij de GCHQ (de Britse versie van de NSA). De eerste werkdag van stagiaire Saara Parvin (Hannah Khalique-Brown) valt samen met een grootschalige Russische cyberaanval op het Verenigd Koninkrijk. In een poging het vertrouwen van haar baas te winnen, besluit ze om zonder toestemming de code van de malware te analyseren, waardoor ze een nog grotere dreiging ontdekt. Bijrollen zijn er voor Simon Pegg (Hot Fuzz), Maisie Richardson-Sellers (The Originals), Adrian Lester (Trauma) en Oscarwinnaar Mark Rylance (Bridge of Spies). De reeks werd gemaakt door Peter Kominsky (The Promise).