The Umbrella Academy: eerste blik op vierde en laatste seizoen

Het vierde en laatste seizoen van The Umbrella Academy is vanaf donderdag 8 augustus te zien op Netflix en vandaag gaf de vod-dienst een eerste voorproefje vrij. De serie volgt een aantal van elkaar vervreemde broers en zussen met superkrachten (de Hargreeves), die na de dood van hun vader weer herenigen. In de nieuwe tijdlijn - waarin hun vader nog leeft - die ontstond in de finale van het derde seizoen lijken ze het echter zonder hun krachten te moeten stellen, terwijl er om hun heen allerlei nieuwe bedreigingen opduiken. De cast werd dit seizoen aangevuld met Nick Offerman (Parks and Recreation) en Megan Mullally (Will and Grace), die in het echte leven met elkaar getrouwd zijn en in The Umbrella Academy twee met elkaar getrouwde professoren spelen. Verder is David Cross (Arrested Development) dit seizoen te zien als een man die er alles aan doet om weer een relatie op te bouwen met zijn van hem vervreemde dochter.