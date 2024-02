The Truth About Jim S01: fascinerend portret van mogelijke seriemoordenaar HBO Max , Documentaire , Recensie • 16-02-2024 • leestijd 2 minuten • 206 keer bekeken • bewaren

Sierra Barter onderzoekt in door Skye Borgman geregisseerde documentaire wat haar stiefgrootvader op zijn kerfstok had.

Wie was Jim Mordecai en wat had hij op zijn kerfstok? Die vragen probeert zijn stiefkleindochter Sierra Barter in het vierdelige The Truth About Jim te beantwoorden. Er sluimert namelijk iets in haar familie en er doen ook al járen geruchten de ronde. Hoewel Mordecai al ruim tien jaar eerder overleed, lijkt het alsof zijn ziel nog in de familie rondwaart. In negatieve zin: Mordecai blijkt Barter en haar familieleden te hebben opgezadeld met een traumatische erfenis. In de film laat documentairemaker Skye Borgman (Girl in the Picture, 2022) zien hoe de uit de buurt van San Francisco afkomstige sportleraar een relatie krijgt met Barters grootmoeder.

Mordecai blijkt op school jonge vrouwen te misbruiken en te verkrachten – en hij komt ermee weg. Ook heeft hij een oogje op Barters moeder. In getuigenissen van Barters moeder en oma is te zien dat Mordecai ook losse handjes had. Maar wat deed hij nog meer? Want in de jaren 60 en 70, toen Mordecai een relatie had met Barters grootmoeder, waren er een groot aantal seriemoordenaars actief in Californië. Was Mordecai er daar een van? Op zich geen illegitieme vraag: zo is de beroemde Zodiac Killer nooit gevonden. Zou Mordecai hem zijn geweest? Tot een bevredigend antwoord komt de reeks niet echt.

Maar dat hoeft ook niet: The Truth About Jim draait om het feit dat je qua herinneringen soms de losse eindjes niet meer aan elkaar kunt knopen. De serie draait om intergenerationeel trauma; om hoe Barter de pijn van haar moeder en oma heeft geïnternaliseerd. Die persoonlijke invalshoek werkt verfrissend en doet bij vlagen denken aan I’ll Be Gone in the Dark (2020-2021): een serie over de Golden State Killer, die vooral ook draait om de innerlijke bespiegelingen van Michelle McNamara, een schrijfster die gefascineerd was door de seriemoordenaar. In die zin levert het soms iets wezenlijks op, als filmmakers persoonlijke verhalen vermengen met collectieve herinneringen.