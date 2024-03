The Tourist: tweede seizoen van Britse thriller start in april bij de NPO

Het tweede seizoen The Tourist, dat begin dit jaar al te zien was op BBC One, gaat volgende maand ook van start bij de NPO: vanaf zaterdag 27 april zie je elke week een nieuwe aflevering op NPO 3 en NPO Start. De thriller volgt Elliot (Jamie Dornan), een man die wakker wordt in een Australisch ziekenhuis en kampt met geheugenverlies. Terwijl zijn leven in gevaar is, probeert hij met de hulp van de lokale agente Helen (Danielle Macdonald) te achterhalen wie hij is. In het tweede seizoen reizen Elliot en Helen samen naar Ierland om de geheimen van Elliots verleden te ontrafelen, waarna ze betrokken raken bij een oude vete tussen twee families. Het tweede seizoen bestaat net als de eerste reeks uit zes afleveringen, die weer allemaal werden geschreven door Harry en Jack Williams. De broers zijn bekend van onder meer The Missing, Angela Black en het vanaf volgende maand op SkyShowtime te bekijken Boat Story.