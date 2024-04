The Tearsmith: dweepziek pubersprookje

Iedereen heeft ‘een tranenmaker’ in zijn leven. Een persoon die je altijd aan het huilen kan brengen. Wees Nica (Caterina Ferioli) vermoedt dat Rigel (Simone Baldasseroni) haar tranenmaker is. Het is een pseudo-poëtisch synoniem voor de ware liefde dat is ontsproten uit de Italiaanse bestseller Fabbricante di Lacrime (De Tranenmaker, 2021) van Erin Doom.

Filmmaker Alessandro Genovesi bewerkte met scenarist Eleonora Fiorini deze coming-of-age-roman tot een dweepziek drama over twee tieners die in een nieuw gezin worden geadopteerd. Nica is de dochter van twee biologen en vernoemd naar een eendagsvlinder. Ze belandt na het overlijden van haar ouders op jonge leeftijd in het weeshuis van een bijna spreekwoordelijke heks waar ze opgroeit met Rigel. Járen later komen ze terecht in hetzelfde gezin. Als niet-biologische broer en zus? Of is er tussen de twee gaandeweg een amoureuze relatie ontstaan? Dat laatste lijkt eerst niet het geval; Rigel behandelt Nica als een voetveeg.