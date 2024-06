The Suspect: Britse misdaadserie met Aidan Turner komt naar de NPO

De Britse misdaadserie The Suspect (2022) is binnenkort te zien bij de NPO: vanaf dinsdag 9 juli zie je elke week een aflevering op NPO 2 en NPO Start, terwijl de vijfdelige reeks momenteel al in zijn geheel te streamen is via NPO Plus. De hoofdrol in de serie is voor Aidan Turner, bekend van onder meer het historische drama Poldark, dat eveneens te zien was bij de NPO. De acteur geeft in The Suspect gestalte aan psycholoog Joe O'Loughlin, die door de politie gevraagd wordt te helpen met het onderzoek naar de dood van een vrouw die wel of niet zelfmoord heeft gepleegd. Niet veel later blijkt dat de vrouw een voormalig patiënt is van Joe en al snel verandert de psycholoog van consultant in hoofdverdachte. Anjli Mohindra (Bodyguard) en Shaun Parkes (The Accident) geven gestalte aan de detectives die aan de zaak werken. The Suspect is een adaptatie van het boek van Michael Robotham, dat door Peter Berry (Gangs of Londen) voor televisie werd bewerkt.