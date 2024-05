The Strangers: Chapter 1: standaard home-invasion horror Bioscoop , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

The Strangers is een remake van de gelijknamige cultfilm uit 2008 en voegt niet echt veel toe aan het prima origineel. Ook niet aan het hele genre eigenlijk.

Je huis is als het goed is toch je veilige plek; een moderne versie van het kasteel dat tegen de boze buitenwereld moet beschermen. Als die buitenwereld zonder je instemming de binnenwereld binnendringt, is dat naar. Ziedaar het simpele recept voor menige ‘home invasion’ horrorfilm. The Strangers, in 2008 gedragen door actrice Liv Tyler in een uitstekende rol, gaat over een stel dat in een afgelegen blokhut in de bossen logeert. In de eerste film is de blokhut van de vader van de man, maar in deze remake stranden Maya en Ryan (Madelaine Petsch en Froy Gutierrez) wegens een kapotte auto in de bossen van Oregon.

De lokale bevolking gruwt van deze geprivilegieerde stadse twintigers, die het wagen om vegetarisch eten te bestellen in de lokale diner, een restaurant dat ongeveer is opgetrokken uit biefstukken. De enge locals, vergelijkbaar met de kinkels uit de film Deliverance, verwijzen het stel met tegenzin naar een blokhut, nog dieper het bos in. Daar hebben ze het heel romantisch, totdat er op de deur wordt gebonsd. Er staat een vrouw op de veranda die vraagt of Tamara thuis is. ‘Je hebt het verkeerde huis’, wordt haar verteld. De vrouw vertrekt, maar niet voor lang.

Wat volgt is een halve remake van het origineel, geregisseerd door Renny Harlin (Die Hard 2). Veel verhaal-elementen zijn hetzelfde, andere weer niet, maar de premisse blijft: drie gemaskerde en vermoedelijk psychopathische onbekenden blijven May en Ryan gewelddadig terroriseren. Zonder motief. Als Maya gillend vraagt waarom de drie dit doen, antwoordt eentje: ‘Omdat jullie hier zijn.’ Het volstrekt willekeurige van het geweld was eng in het origineel en werkt hier ook goed. Maar hoewel The Strangers: Chapter 1 veel beklemmende scènes heeft, is er veel griezeligere en nóg naardere home-invasion horror gemaakt (Straw Dogs, Funny Games, Us, Don’t Breathe) die beter werkt. En de versie uit 2008 is beslist superieur aan deze.

Regisseur Harlin heeft gehint dat in de hoofdstukken twee en drie, die al gefilmd zijn en die geen remakes zijn maar originelen, wel een verklaring voor het gedrag van de drie indringers zal worden gegeven. Dat intrigeert dan wel weer, hoewel het ook gevaarlijk is, want als hun motivatie tegenvalt zou het verhaal potsierlijk kunnen worden. Wie een gevoel voor dit eerste hoofdstuk wil krijgen, bekijkt hierboven de trailer, want daarin wordt (erg) veel van de film al weggegeven.