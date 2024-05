The Split: dramaserie van de BBC krijgt tweedelige special

De BBC is nog niet klaar met The Split: de populaire dramaserie waarin ook Barry Atsma te zien was eindigde in 2022, maar krijgt nu een vervolg in de vorm van een tweedelige special. In The Split: Barcelona reist de familie Defoe naar een wijnstreek in Catalonië om een huwelijk bij te wonen, waarna er een weekend volgt vol hartzeer, herenigingen en breuken. Een groot deel van de originele acteurs (waaronder Nicola Walker uit Annika) keert terug voor de special, terwijl Toby Stephens (Black Sails) aan de cast werd toegevoegd als een nieuw personage. Het vervolg is wederom afkomstig van bedenker Abi Morgan, wiens nieuwe serie Eric binnenkort bij Netflix verschijnt. Overigens is er ook een spin-off van The Split getiteld The Split Up in de maak bij de BBC. De aftakking volgt een invloedrijke familie van (echtscheidings)advocaten in Manchester en wordt geschreven door Ursula Rani Sarma (Smother).