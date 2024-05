The Sketch Artist: Franstalige misdaadserie start in juni bij de NPO

Het Frans-Canadese misdaaddrama The Sketch Artist komt volgende maand naar de NPO: de tiendelige reeks is vanaf vrijdag 21 juni wekelijks te volgen op NPO 2 en NPO Start, terwijl alle afleveringen vanaf donderdag 20 juni online te streamen zijn via NPO Plus. The Sketch Artist speelt zich af in het Canadese Montreal en draait om Eve Garance (Rachel Graton), een jonge bipolaire vrouw die compositietekeningen maakt om misdaden mee te helpen oplossen. Samen met detective Bernard Dupin (Rémy Girard) en technicus Anthony Kamal (Adrien Bélugou) vormt ze een politie-eenheid die onder leiding staat van de aan een rolstoel gebonden Maryse Ferron (Sophie Laurain). Garance kampt tevens met de vermissing van haar jonge zoontje William, die vijf jaar geleden spoorloos verdween. In de eerste aflevering probeert ze een getraumatiseerde vrouw haar kidnapper te laten omschrijven. The Sketch Artist werd bedacht door Laurain en haar echtgenoot Alexis Durand-Brault, die alle afleveringen regisseerde.