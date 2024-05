The Sixth Commandment: gij zult niet doden

© BBC

Een grimmig sprookje: The Sixth Commandment vertelt het trieste, waargebeurde verhaal van twee eenzame ouderen die ten prooi vielen aan een charmante jongeman.

Het voelt best weird om voor zoveel prijzen genomineerd te zijn, zegt Sarah Phelps enkele dagen vóór de uitreiking van de jaarlijkse BAFTA TV Awards. ‘Ik ben echt enorm trots op mijn cast en crew en op het programma zelf. Maar het voelt ongemakkelijk om naar zo’n glamour-evenement te gaan, aangezien deze afschuwelijke man zulke afschuwelijke dingen heeft gedaan en ik daarover heb geschreven.’ The Sixth Commandment wist uiteindelijk twee prijzen in de wacht te slepen: ‘beste acteur’ en de prijs voor de ‘beste miniserie’ in het dramagenre. Wie zaterdagavond op NPO 2 afstemt, zal direct begrijpen waarom de vierdelige true-crime-serie zulke hoge ogen gooide. Het dieptrieste verhaal over een moordzuchtige jongeman die op geraffineerde wijze twee kwetsbare mensen inpalmt, gaat diep onder je huid zitten.

The Sixth Commandment vertelt het waargebeurde verhaal van een man en vrouw op leeftijd die vlakbij elkaar woonden: de gepensioneerde oud-leraar Peter Farquhar en zijn buurvrouw Ann Moore-Martin (gespeeld door Timothy Spall en Anne Reid). Ze kwamen kort na elkaar in contact met de twintiger Ben Field (Éanna Hardwicke), die op sluwe wijze hun levens binnendrong en uiteindelijk werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op Farquhar. Phelps herinnert zich nog goed de eerste nieuwsberichten over het tragische lot van Peter en Ann, vertelt ze. ‘In 2019 kwam de zaak voor de rechter en verschenen er allerlei reportages in de krant, met vrolijke foto's van Ben Field samen met Peter en Ann. Toen al voelde ik een diepe woede en verdriet.’

Tijdens de coronacrisis benaderde de BBC haar met de vraag of ze een dramaserie over het verhaal kon schrijven. ‘En dat klinkt misschien wat vreemd’, zegt Phelps, ‘maar ik had meteen een associatie met de sprookjes van Grimm. Twee oudere mensen, hun leven lang op allerlei terreinen zeer actief geweest: veel gereisd, zichzelf ontwikkeld, drukke en sociale levens gehad. En toch waren ze allebei op een punt in hun leven gekomen dat ze ontzettend eenzaam en kwetsbaar waren. Alsof ze omringd waren door duistere doornstruiken, net zoals in een sprookje. En ineens was daar die ‘knappe prins’, die de doornen doormidden kliefde en hen wakker maakte met een kus.’

Peter had zijn leven lang geworsteld met zijn homoseksualiteit, vertelt Phelps. ‘Hij was een zeer gelovig man en een trouwe kerkganger. Maar hij kon zijn homoseksualiteit en zijn geloof niet met elkaar rijmen. Hij was doodongelukkig. Tegelijkertijd verlangde hij zó naar vasthouden en vastgehouden te worden. En ineens verscheen daar Ben, die ook graag kerken bezocht en predikant wilde worden. Ben schreef gedichten, hij hield net als Peter van boeken. Het was alsof Ben, na al zijn gebeden, door God zelf was gezonden. Zelfs als Peter had getwijfeld over Ben, betekende dat twijfel aan God en dat kon niet.’

Ann op haar beurt had een hechte familie. Phelps: ‘Ze had een goede band met haar nichtje, die er uiteindelijk in slaagde Ben tegen te houden. Ann was nooit getrouwd, ook omdat ze voor haar bejaarde moeder had gezorgd. En toen was daar Ben, ‘een fijne jongeman’ om tijd mee door te brengen. Hij praatte over gedichten en tuinieren, en op een bepaald moment kwam de liefde ter sprake. Ben speelde het dan ook zeer geraffineerd en clever.’ Voor Phelps was het belangrijk vooral het verhaal van de slachtoffers te vertellen. ‘Om het verhaal te kunnen vertellen wilde ik dat ze weer “leefden”, zodat je kunt ervaren hoe het was toen ze van hun leven werden beroofd.’

Bij het in ontvangst nemen van de BAFTA TV Award voor zijn vertolking van Peter Farquhar zei Timothy Spall in zijn dankwoord: ‘Soms krijg je de gelegenheid om mensen te spelen die vreselijke dingen hebben meegemaakt, terwijl ze alleen maar liefde zochten. Het is heel speciaal om zo’n verhaal te mogen vertellen.’