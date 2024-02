The Signal: trailer voor Duitse mysterie-serie van Netflix

Vanaf donderdag 7 maart kun je bij Netflix kijken naar de Duitse serie The Signal (of: Das Signal). Een van de hoofdrollen in het vierdelige mysterie is voor Peri Baumeister, die al eerder op Netflix te zien was in Sleeping Dog en Blood Red Sky. In The Signal geeft ze gestalte aan astronaute Paula, die na een maandenlang verblijf in de ruimte terugkeert naar aarde. Ze lijkt vervolgens echter te zijn verdwenen, waarna haar man Sven (Florian David Fitz, ook een van de scenaristen) en dochter Charlie voor een mysterie komen te staan. Vastbesloten om te achterhalen wat er gebeurd is, gaat Sven op zoek naar antwoorden. Hij stuit op een door Paula achtergelaten aanwijzing, maar zijn onderzoek brengt zijn gezin - en uiteindelijk alle levens op aarde - in gevaar. Het lijkt erop dat Paula in de ruimte een ongelofelijke ontdekking heeft gedaan.