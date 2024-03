The Signal S01E01-02: duistere dilemma’s Netflix , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Een astronaut raakt tijdens haar terugreis ineens vermist in uiterst mysterieuze sciencefictionreeks.

Let op: deze recensie bevat spoilers.

Wat als je als astronaut buitenaards leven ontdekt? Meld je dat dan? Of ga je zelf op onderzoek uit? Tijdens een ruimtemissie wordt Paula (Peri Baumeister) geconfronteerd met dit dilemma. Het ruimteschip waarin ze zich bevindt vangt een signaal op uit de rand van het zonnestelsel. Het klinkt menselijk, of, zoals haar collega Hadi (Hadi Khanjanpour) concludeert: het is misschien wel gemaakt door een entiteit die menselijk wil klinken. Wanneer Paula maanden later weer terug is op aarde en terugvliegt naar huis om haar echtgenoot Sven (Florian David Fitz) en dochter Charlie (Yuna Bennett) weer in de armen te sluiten, dan verdwijnt het vliegtuig waarin ze zit ineens.

Sven vermoedt meteen een complot. De makers, waaronder Fitz, die meeschreef aan het scenario, laten doorschemeren dat Paula’s echtgenoot meer weet dan hij doet voorkomen. Weet hij misschien van Paula’s vondst? En hoe zit het met Hadi’s echtgenote Benisha (Sheeba Chaddha): weet zij ervan? Paula wordt niettemin doodverklaard en ook nog eens verantwoordelijk gehouden voor de ogenschijnlijke crash: uit opnames blijkt dat zij in de cockpit was. Wat had ze daar te zoeken? In de eerste twee afleveringen van The Signal wordt naarstig gestrooid met vragen.

© Anika Molnar / Netflix

De sciencefictionreeks kan in die zin nog alle kanten op. En hoe zit het met Paula’s waanbeelden? Gaandeweg blijkt ook dat de astronaut last heeft van psychische stoornissen. Zijn we getuige van haar imaginatie? Was alles een droom of een nachtmerrie? Hopelijk niet, want dan komen de makers van The Signal er wel erg makkelijk mee weg.